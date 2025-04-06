Инди-хит Schedule I обвинили в нарушении авторских прав

Симулятор наркоторговца Schedule I вышел в конце марта и за несколько дней стал невероятным хитом. На пике онлайн проекта в Steam превысил 414 тыс. человек. Подобный результат позволил игре войти в топ-3 самых популярных релизов 2025 года в сервисе — позади остались даже R.E.P.O. и Split Fiction.

На тайтл обратила внимание компания Movie Games, которая выступает издателем игр серии Drug Dealer Simulator. Представители Movie Games предполагают, что авторы Schedule I нарушили авторские права, позаимствовав из Drug Dealer Simulator ряд компонентов сюжета, элементы интерфейса и некоторые геймплейные механики.

Для выяснения обстоятельств издатель Movie Games обратился к неназванным международным юридическим фирмам. Если обвинения подтвердятся, то компания подаст иск против разработчиков Schedule I из студии TVGS.