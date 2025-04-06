«Minecraft в кино» показал рекордный старт в США для фильмов по видеоиграм

За первые выходные «Minecraft в кино» заработал в США $ 157 млн — это рекорд для фильмов по играм. Экранизация кубической песочницы показала результат лучше, чем даже «Братья Супер Марио в кино», принёсший за дебютный уикенд $ 146 млн.

Тем временем в мировом прокате сборы ленты превысили уже внушительные $ 301 млн. Вероятно, до суммы в $ 1 млрд фильм доберётся уже в ближайшие две недели.

Ранее «Minecraft в кино» получил разгромные рецензии от критиков (например, рейтинг на Rotten Tomatoes составил 53% «свежести»). При этом обычные зрители оценили ленту существенно выше — на уровне видеоигровой адаптации «Варкрафта», но чуть ниже «Братьев Супер Марио» и трилогии «Соник в кино».

Неофициальная премьера фильма в России состоится 12 апреля.