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Сборы «Белоснежки» достигли $ 165 млн — фильм провалился в прокате

Сборы «Белоснежки» достигли $ 165 млн — фильм провалился в прокате
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По итогам третьей недели проката сборы фильма «Белоснежка» в кинотеатрах США преодолели отметку в $ 77 млн. Картина с Галь Гадот и Рэйчел Зеглер опустилась сразу на четвёртое месте в местных чартах, показав ещё более резкое падение, чем по итогам второго уикенда.

Общие сборы ленты достигли отметки в $ 168 млн — картина продолжает терять популярность по всему миру. Как и предсказывали аналитики, ремейк культовой сказки не выдержал конкуренции с «Minecraft в кино», который за один уикенд заработал больше, чем «Белоснежка» за три недели.

Таким образом, фильм уже точно не окупится по итогам показов в кинотеатрах. Для этого ленте с бюджетом в $ 300 млн нужно было собрать минимум $ 600 млн, однако это уже недостижимая цифра для «Белоснежки». Аналитики отмечают, что картина стала не только имиджевым, но и одним из главных финансовых провалов Disney за последние годы.

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