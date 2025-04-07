Издание Kinobusiness сообщило, что фильм «Батя 2. Дед» возглавил кинопрокат России за уикенд и смог обойти по сборам боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом. За минувшие выходные картина собрала 543,5 млн рублей.

А вот вторую строчку картины как раз занял боевик «Мастер». Лента о работающем на стройке агенте секретных служб собрала за уикенд 80,3 млн рублей.

Если брать официальный кинопрокат, то третье место по сборам за уикенд заняла картина «Пальма 2» (она собрала 55,9 млн рублей) и фантастическая комедия «Ждун» со сборами в 41,4 млн рублей. Если взять неофициальный прокат, то тройку замыкает проект «Minecraft в кино» со сборами в 75 млн рублей.