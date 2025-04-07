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Эксперт рассказал россиянам, как следует поступать при взломе смартфона злоумышленниками

Эксперт рассказал россиянам, как следует поступать при взломе смартфона злоумышленниками
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Ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков дал россиянам советы на случай, если их смартфон вдруг взломают злоумышленники. Советы действенные и помогут защитить свой гаджет.

В первую очередь необходимо отключить интернет на устройстве, чтобы остановить возможную передачу данных и предотвратить дальнейший доступ злоумышленников к смартфону. После этого следует запустить антивирусную проверку.

Если вы обнаружили что-то подозрительное, лучше не только удалить программу, но и сбросить телефон до заводских настроек — так вредоносное ПО точно исчезнет с устройства.

Помимо этого, необходимо сменить пароли от электронной почты, социальных сетей, банковских приложений и других важных аккаунтов, а также включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

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