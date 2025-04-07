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Второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой стартует 21 августа

Второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой стартует 21 августа
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HBO раскрыла дату старта второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Шоу начнёт выходить на сервисе Max с 21 августа.

Второй сезон сериала станет третьим проектом в перезапущенной киновселенной DC. «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле.

Главную роль в сериале исполняет комедийный актёр и рестлер Джон Сина. Вместе с ним в шоу играют Дженнифер Холлэнд, Даниэль Брукс, Фредди Строма и другие.

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