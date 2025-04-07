Краски в действии — появился свежий постер фильма «Грешники» с Майклом Б. Джорданом

Создатели ленты «Грешники» с Майклом Б. Джорданом в главной роли продолжают рекламировать фильм. В Сети появился свежий постер картины, который выполнен красками.

Свежий постер «Грешников»

Сюжет ленты расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. В ленте также сыграли Хейли Стейнфилд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие.

Премьера картины в мировом прокате состоится 18 апреля.