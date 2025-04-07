Винсент Д’Онофрио рассказал, почему Кингпин не появится в фильмах Marvel

Актёр Винсент Д'Онофрио, известный по роли Кингпина в Marvel-сериалах для Netflix и в «Сорвиголове: Рождённый заново», рассказал, почему его персонаж не может появиться в фильмах киновселенной Marvel.

По словам Винсента, ограничения на использование Кингпина накладываются правами. Персонажа нельзя использовать где-то, помимо сериалов Marvel Studios. Сможет ли эта ситуация измениться, Винсент сказать не может.

Единственное, что я знаю наверняка — это то, что Marvel очень сложно использовать моего персонажа. Это очень сложно сделать из-за прав собственности. Сейчас я могу сниматься только в телесериалах, в любых сериалах, но не могу появиться даже в сольном фильме про Кингпина. Всё упирается в права.

Пока вопрос с правами на использование Кингпина не закрыт, увидеть актёра в образе персонажа можно будет только в шоу. Вот, к примеру, он часто мелькает в шоу «Рождённый заново».