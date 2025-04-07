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Завершились съёмки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Завершились съёмки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
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Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съёмочного процесса сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Это шоу по мотивам культового советского фильма «Москва слезам не верит».

Режиссёрами восьмисерийного проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступает шоураннером и одним из сценаристов шоу. Сериал расскажет про трёх подруг и их жизнь через 20 лет после первой встречи.

Фото со съёмок

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Главные роли сыграли Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Бурковский, Мария Камова, Тина Стойилкович и Рузиль Минекаев.

Премьера состоится на Wink, а затем сериал выйдет на СТС.

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