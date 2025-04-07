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Появились постеры с персонажами масштабного фэнтезийного сериала «Этерна»

Появились постеры с персонажами масштабного фэнтезийного сериала «Этерна»
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Создатели масштабного фэнтезийного сериала «Этерна» представили постеры с его персонажами. Эти постеры — часть рекламной кампании проекта.

Персональные постеры шоу

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Действие сериала происходит в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

В сериале сыграли Иван Трушин, Юрий Чурсин, Антон Рогачёв, Павел Чинарёв, Алексей Лукин, Ксения Трейстер, Валентина Ляпина, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид, Иван Добронравов, Виктор Добронравов, Виктор Вержбицкий и другие.

«Этерна» стартует 5 июля.

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