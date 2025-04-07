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Завершился третий сезон сериала «Белый лотос»

Завершился третий сезон сериала «Белый лотос»
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Сегодня на HBO Max вышла финальная серия третьего сезона сериала «Белый лотос». Эпизод уже можно посмотреть на сервисе Max, однако он не работает в России.

Интересный факт про третий сезон шоу: изначально в актёрский состав должен был войти серб Милош Бикович, однако из-за критики в соцсетях и участия актёра в российских фильмах и сериалах HBO заменила его на Джулиана Костова.

Унывать не стоит, поскольку шоу получит четвёртый сезон! Вероятно, он, как и предыдущие сезоны, расскажет про группу богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно вместо запланированного отдыха на курорте они столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

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