Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. День 1. Стрим С
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Андор по Звёздным войнам, 2-й сезон (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Андор» по «Звёздным войнам»
Комментарии

Уже 22 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Андор» по «Звёздным войнам». Приквел «Новой надежды» завершит историю Кассиана Андора, который возглавляет сопротивление могущественным силам Империи.

Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии разом еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут 13 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Расписание выхода второго сезона сериала «Андор»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 апреля
2-я серия22 апреля
3-я серия22 апреля
4-я серия29 апреля
5-я серия29 апреля
6-я серия29 апреля
7-я серия6 мая
8-я серия6 мая
9-я серия6 мая
10-я серия13 мая
11-я серия13 мая
12-я серия13 мая
Материалы по теме
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android