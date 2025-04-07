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«Это оскорбительно»: Хью Гранта, его детей и жену задержали в аэропорту Англии

«Это оскорбительно»: Хью Гранта, его детей и жену задержали в аэропорту Англии
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Актёра Хью Гранта, известного по «Приключению Паддингтона», «Дневнику Бриджит Джонс», «Еретику», задержали в аэропорту Англии вместе с женой и детьми.

Грант назвал инцидент «жутким» и «оскорбительным», притом почему этот инцидент вообще произошёл, Хью так и не понял. Как рассказал Грант, сотрудник иммиграционной службы без необходимости допрашивал его троих детей.

Только что прошёл через Хитроу с женой и детьми. У всех нас в паспортах одна и та же фамилия (Грант). Сотрудник иммиграционной службы шёпотом спросил у них: «Это ваши мама и папа?»

Судя по всему, сотрудник службы по какой-то причине решил узнать у детей актёра, не угрожает ли их жизни что-либо, несмотря на то что отец детей — именитый актёр. Актёр путешествовал со своими тремя детьми: им по 12, 9 и 7 лет соответственно.

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