Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. День 1. Стрим С
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новых «Героев меча и магии» добавили в списки желаемого больше 500 тыс. раз

Новых «Героев меча и магии» добавили в списки желаемого больше 500 тыс. раз
Комментарии

Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era, новой части «Героев меча и магии», объявили, что игру добавили в списки желаемого больше 500 тыс. раз. Это позволило игре показать лучший результат среди пошаговых стратегий и войти в топ-10 тайтлов жанра.

Разработчики стратегии поблагодарили геймеров и отметили, что не ожидали таких больших цифр. Авторы рады такой поддержке.

Heroes of Might & Magic: Olden Era анонсировали на gamescom 2024. Это новая часть знаменитой серии стратегий «Герои меча и магии». За разработку отвечает недавно созданная студия Unfrozen, в которой трудятся в том числе создатели знаменитых пятых «Героев» от команды Nival.

Материалы по теме
Лучшие моды для inZOI
Лучшие моды для inZOI
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android