Новых «Героев меча и магии» добавили в списки желаемого больше 500 тыс. раз

Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era, новой части «Героев меча и магии», объявили, что игру добавили в списки желаемого больше 500 тыс. раз. Это позволило игре показать лучший результат среди пошаговых стратегий и войти в топ-10 тайтлов жанра.

Разработчики стратегии поблагодарили геймеров и отметили, что не ожидали таких больших цифр. Авторы рады такой поддержке.

Heroes of Might & Magic: Olden Era анонсировали на gamescom 2024. Это новая часть знаменитой серии стратегий «Герои меча и магии». За разработку отвечает недавно созданная студия Unfrozen, в которой трудятся в том числе создатели знаменитых пятых «Героев» от команды Nival.