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Сериал Крестоносцы от ТВ-3 (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Крестоносцы» от ТВ-3
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Уже 7 апреля состоится премьера сериала «Крестоносцы». Российское детективное шоу расскажет про опытного детектива, который способен даже самые странные события объяснить логикой. Но однажды его команда сталкивается с запутанным делом, которое не поддаётся рациональному мышлению и, кажется, связано с потусторонними силами.

В первый сезон сериала войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТВ-3. Финал состоится уже 30 апреля.

Расписание выхода сериала «Крестоносцы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 апреля
2-я серия7 апреля
3-я серия8 апреля
4-я серия9 апреля
5-я серия10 апреля
6-я серия14 апреля
7-я серия15 апреля
8-я серия16 апреля
9-я серия17 апреля
10-я серия21 апреля
11-я серия22 апреля
12-я серия23 апреля
13-я серия24 апреля
14-я серия28 апреля
15-я серия29 апреля
16-я серия30 апреля
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