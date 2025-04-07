Расписание выхода детективного сериала «Крестоносцы» от ТВ-3

Уже 7 апреля состоится премьера сериала «Крестоносцы». Российское детективное шоу расскажет про опытного детектива, который способен даже самые странные события объяснить логикой. Но однажды его команда сталкивается с запутанным делом, которое не поддаётся рациональному мышлению и, кажется, связано с потусторонними силами.

В первый сезон сериала войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТВ-3. Финал состоится уже 30 апреля.

Расписание выхода сериала «Крестоносцы»