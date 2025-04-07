Расписание выхода детективного сериала «Крестоносцы» от ТВ-3
Уже 7 апреля состоится премьера сериала «Крестоносцы». Российское детективное шоу расскажет про опытного детектива, который способен даже самые странные события объяснить логикой. Но однажды его команда сталкивается с запутанным делом, которое не поддаётся рациональному мышлению и, кажется, связано с потусторонними силами.
В первый сезон сериала войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТВ-3. Финал состоится уже 30 апреля.
Расписание выхода сериала «Крестоносцы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 апреля
|2-я серия
|7 апреля
|3-я серия
|8 апреля
|4-я серия
|9 апреля
|5-я серия
|10 апреля
|6-я серия
|14 апреля
|7-я серия
|15 апреля
|8-я серия
|16 апреля
|9-я серия
|17 апреля
|10-я серия
|21 апреля
|11-я серия
|22 апреля
|12-я серия
|23 апреля
|13-я серия
|24 апреля
|14-я серия
|28 апреля
|15-я серия
|29 апреля
|16-я серия
|30 апреля
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