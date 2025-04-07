Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. День 1. Стрим С
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый кадр фильма «Солёная тропа» со звездой «Гарри Поттера» Джейсоном Айзексом

Появился новый кадр фильма «Солёная тропа» со звездой «Гарри Поттера» Джейсоном Айзексом
Комментарии

Издание Empire опубликовало новый кадр фильма «Солёная тропа». На нём можно увидеть героев Джиллианы Андерсон и Джейсона Айзекса, сидящих в своей одежде на песке около горящего костра.

В центре сюжета истории оказывается супружеская пара, которая теряет дом, деньги и комфортную жизнь и отправляется в необычное путешествие по Тропе Юго-Западного побережья, вместе преодолевая самые сложные жизненные испытания.

Сценарий основан на автобиографической книге Рэйнор Винн, написанной по мотивам её реального опыта, который и будет отражён в фильме.

Фильм выйдет в зарубежный прокат уже 10 апреля. Будет ли премьера в России, не уточняется.

Фото: Empire

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android