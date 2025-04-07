Apple за неделю привезла 5 самолётов с iPhone в США, чтобы обойти новые пошлины Трампа

Компания Apple экстренно увеличила поставки новых смартфонов iPhone и других устройств в США, чтобы избежать новых пошлин на импорт из других стран.

В последнюю неделю Apple марта перегнала из Индии в Штаты пять самолётов, полностью заполненных новой продукцией. Таким образом, компании удалось избежать 10%-ной пошлины, правила о которой вступили в силу в апреле. Сообщается, что подобные меры были приняты в отношении устройств, произведённых в Китае — но объёмы не уточняются.

Ранее стало известно, что из-за новых пошлин Трампа могут взлететь цены на многие виды техники и электроники. А, к примеру, предзаказ Nintendo Switch 2 был перенесён на поздний срок.