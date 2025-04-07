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Вышел трейлер «Финикийской схемы» — нового фильма Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон

Вышел трейлер «Финикийской схемы» — нового фильма Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон
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Студия Focus Features опубликовала трейлер предстоящего фильма «Финикийская схема». Это новый шпионский триллер, продюсером и режиссёром которого стал прославленный Уэс Андерсон («Без фильтров», «Отель «Гранд Будапешт»».

Сюжет ленты расскажет о жизни и бизнесе одного из богатейших людей Европы, и в его историю вмешиваются его отношения с собственной дочерью.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Главные роли в «Финикийской схеме» сыграли Бенисио дель Торо, Майкл Сера и Билл Мюррей. В актёрский состав также вошли звёзды Голливуда — Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Премьера ленты состоится на Каннском фестивале, а в мировой прокат фильм выйдет 6 июня.

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