Волка из «Ну, погоди!» признали самым стильным героем из отечественных мультфильмов

Волк из мультсериала «Ну, погоди!» стал самым стильным персонажем вселенной «Союзмультфильма». По результатам опроса ко Дню российской анимации он набрал 31% голосов зрителей.

Согласно исследованию, в топ-3 также попал дуэт Трубадура и Принцессы из «Бременских музыкантов», а ещё мама Дяди Фёдора из «Простоквашино».

Участники опроса также определили «команду супергероев» — в отряд по спасению мира зрители включили кота Матроскина, того же Волка, Карлсона и попугая Кешу.

Ранее «Союзмультфильм» выделил 6 млрд рублей на создание большого супергеройского кино, которое должно стать «ответом киновселенным Marvel и DC».