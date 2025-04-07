Паркер уснул во время драфта на турнире FISSURE Special — его команде засчитали поражение

Перуанский керри Дэвид Parker Нихо Флорес заснул во время стадии выбора персонажей перед матчем между Mosquito Clan и OG на онлайн-турнире FISSURE Special по Dota 2.

После драфта команда поставила паузу и, вероятно, пыталась разбудить киберспортсмена, но безуспешно. В итоге Mosquito Clan сдалась на первой минуте, а затем получила техническое поражение на второй карте.

Фото: FISSURE

Матч между Mosquito Clan и OG стартовал в 14:00 мск — в Перу в это время было 6:00. Паркер выступает на турнире в роли игрока замены вместо основного керри Джереми payk Арройо.

FISSURE Special с призовым фондом $ 70 тыс. проходит с 5 по 13 апреля онлайн. Особенностью ивента является нестандартная система выбора персонажей.