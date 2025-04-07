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На ТВ-3 вышел сериал «Крестоносцы» с Денисом Васильевым

Состоялась премьера детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым
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На телеканале «ТВ-3» состоялась премьера первого эпизода нового сериала «Крестоносцы». Всего в сезон войдёт 16 серий, финал покажут в прямом эфире 30 апреля.

Шоу рассказывает историю опытного детектива, который способен объяснить логикой самые невероятные и запутанные события. Но даже он беспомощен, когда в новое дело, как кажется, вмешиваются потусторонние силы.

Главные роли сыграют Денис Васильев («Первый отдел», «Отмороженные»), Екатерина Домашенко («Невский», «Тайны города М.») и Александр Кононец («28 панфиловцев», «Знахарь»). ТВ-3 позиционирует сериал так: «Доктор Хаус» в мире преступлений».

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