Состоялась премьера детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым

На телеканале «ТВ-3» состоялась премьера первого эпизода нового сериала «Крестоносцы». Всего в сезон войдёт 16 серий, финал покажут в прямом эфире 30 апреля.

Шоу рассказывает историю опытного детектива, который способен объяснить логикой самые невероятные и запутанные события. Но даже он беспомощен, когда в новое дело, как кажется, вмешиваются потусторонние силы.

Главные роли сыграют Денис Васильев («Первый отдел», «Отмороженные»), Екатерина Домашенко («Невский», «Тайны города М.») и Александр Кононец («28 панфиловцев», «Знахарь»). ТВ-3 позиционирует сериал так: «Доктор Хаус» в мире преступлений».