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В КНДР откроют первый компьютерный клуб на 300 мест — на фото не нашли ни одного ПК

В КНДР откроют первый компьютерный клуб на 300 мест — на фото не нашли ни одного ПК
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Государственные СМИ КНДР сообщили, что глава страны Ким Чен Ын проинспектировал новые объекты инфраструктуры в Пхеньяне — среди них первый в Северной Корее компьютерный клуб.

Центр расположен в новом районе столицы КНДР и рассчитан на 300 человек. Во время посещения компьютерного клуба Ким Чен Ын также отдельно отметил, что партия считает важным изучать новые формы сферы услуг «ради улучшения культурного благосостояния народа».

Примечательно, что на опубликованных фото из центра нет ни одного компьютера — только столы и игровые кресла. С чем это связано, источники в Северной Корее пока не уточняют.

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

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