Новый трейлер боевика «Опустошение» с Томом Харди — фильм выйдет 25 апреля на Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Опустошение», главную роль в котором сыграет Том Харди. Премьера ленты в жанре боевика состоится на платформе 26 апреля.

Сюжет «Опустошения» расскажет о детективе, которому предстоит отыскать исчезнувшего сына политика, а заодно распутать тёмную сеть заговоров и коррупции в городе.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В актёрский состав фильма вошли Тимоти Олифант, Форест Уитакер, Луис Гусман, Наргес Рашиди, Кселиа Мендес-Джонс, Ричард Хэррингтон и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эванс, постановщик «Рейда» и «Банд Лондона».