«Minecraft в кино» заработал больше «Барби» в первый уик-энд — это топ-3 дебют Warner Bros

Сборы полнометражного фильма «Minecraft в кино» за первые выходные только в США составили $ 163 млн. Это третий результат в истории студии Warner Bros. — лента смогла, к примеру, обогнать «Барби» Греты Гервиг.

Ранее «Minecraft в кино» получил разгромные рецензии от критиков (например, рейтинг на Rotten Tomatoes составил 53% «свежести»). При этом обычные зрители оценили ленту существенно выше — на уровне видеоигровой адаптации «Варкрафта», но чуть ниже «Братьев Супер Марио» и трилогии «Соник в кино».

Неофициальная премьера фильма в России состоится 12 апреля, через неделю после старта в кинотеатрах США.