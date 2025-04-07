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«Minecraft в кино» заработал больше «Барби» в первый уик-энд — это топ-3 дебют Warner Bros

«Minecraft в кино» заработал больше «Барби» в первый уик-энд — это топ-3 дебют Warner Bros
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Сборы полнометражного фильма «Minecraft в кино» за первые выходные только в США составили $ 163 млн. Это третий результат в истории студии Warner Bros. — лента смогла, к примеру, обогнать «Барби» Греты Гервиг.

Ранее «Minecraft в кино» получил разгромные рецензии от критиков (например, рейтинг на Rotten Tomatoes составил 53% «свежести»). При этом обычные зрители оценили ленту существенно выше — на уровне видеоигровой адаптации «Варкрафта», но чуть ниже «Братьев Супер Марио» и трилогии «Соник в кино».

Неофициальная премьера фильма в России состоится 12 апреля, через неделю после старта в кинотеатрах США.

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