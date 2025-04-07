Роберт Де Ниро получит специальную «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах

Организаторы Каннского кинофестиваля анонсировали, что во время церемонии открытия 78-го ежегодного события вручат специальную награду актёру и режиссёру Роберту Де Ниро.

Легенда кино получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф. Сам Де Ниро отметил, что очень ценит фестиваль в Каннах

Я очень люблю Каннский кинофестиваль. Особенно в наше время, когда многое из происходящего в мире разделяет нас. Канны, в свою очередь, объединяют — рассказчиков, кинематографистов, поклонников и друзей. Это как возвращение домой.

78-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 13 по 24 мая. Среди прочего, в Каннах состоятся премьеры «Миссии невыполнима» и «Финикийской схемы».