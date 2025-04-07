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В Marvel Rivals добавят бесплатный скин на Scarlet Witch

В Marvel Rivals добавят бесплатный скин на Алую Ведьму
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С выходом второго сезона Marvel Rivals игроки смогут бесплатно получить альтернативный косметический набор для Алой Ведьмы (Scarlet Witch).

Чтобы разблокировать скин, нужно будет провести девять матчей в любом из основных режимов, включая Quick Match, Competitive или игры с ботом.

Второй сезон, который станет доступен с 11 апреля, также добавит в Marvel Rivals нового персонажа — мутантку Эмму Фрост, исполняющую роль танка. Вместе с Эммой и скином на Алую Ведьму в игре появятся несколько новых косметических предметов, свежий боевой пропуск и многое другое.

Marvel Rivals доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

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