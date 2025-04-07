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«Пиковый постапокалипсис»: критики высоко оценили второй сезон «Одних из нас»

«Пиковый постапокалипсис»: критики высоко оценили второй сезон «Одних из нас»
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7 апреля зарубежные критики опубликовали обзоры второго сезона сериала «Одни из нас» — адаптации видеоигры The Last of Us Part 2 от студии Naughty Dog. Обозреватели уже посмотрели все семь эпизодов и поделились своим мнением о продолжении одного из самых популярных шоу последних лет.

В целом критики оценили второй сезон «Одних из нас» очень высоко: на агрегаторе Rotten Tomatoes проект рекомендуют к просмотру 93% журналистов. Они хвалят техническую реализацию сериала с кропотливой проработкой постапокалипсиса, отличной операторской работой, глубоким исследованием темы трайбализма и великолепной актёрской игрой основного каста.

Среди минусов критики вынесли неоднозначный финал, на котором резко обрывается сюжет продолжения, а также диссонанс между Беллой Рамзи и остальными актёрами: некоторые журналисты считают, что её персонаж до сих пор выглядит как 14-летняя Элли из первого сезона, а не более взрослая 19-летняя героиня из оригинальной игры.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о втором сезоне «Одних из нас»

Второй сезон «Одних из нас» трогает и уничтожает зрителя в равных дозах. Это всё ещё пиковый постапокалипсис.
Актёрские работы всё ещё безупречны, особенно выделяются Педро Паскаль и Белла Рамзи. Мир сериала всё так же тщательно проработан, а темп и переживание за персонажей не имеют аналогов. Но очень трудно закончить просмотр сезона и не почувствовать себя недовольным.
У второго сезона «Одних из нас» есть проблемы. Но по своей сути шоу полно волшебства и ужаса родительства, а также чувства того, как трудно позволить детям стать личностями.
Это всё ещё лучшая адаптация видеоигр на ТВ. Но не стоит притворяться, что сериал «Одни из нас» полностью выходит за рамки оригинальной игры. Невозможно игнорировать дыру в центре шоу, где должны быть глубокие и проработанные вспомогательные персонажи.
Второй сезон «Одних из нас» оставляет двоякие впечатления. Он полон мастерства: от захватывающих поворотов сюжета и гостевых звёзд-знаменитостей до тщательно проработанных грибных монстров. Тем не менее он как будто сам не понимает, для чего его сняли.

Премьера второго сезона «Одних из нас» состоится 14 апреля в онлайн-кинотеатре Max.

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