Финальная серия третьего сезона «Белого лотоса» набрала 6,2 млн просмотров — это рекорд

По данным издания Variety, финальный эпизод третьего сезона сериала «Белый лотос» стал самым просматриваемым среди всех серий шоу. Последний эпизод в день релиза смотрели 6,2 млн человек.

Ранее рекорд удерживала седьмая серия, которую посмотрело 4,8 млн зрителей, но финальный эпизод смог значительно нарастить аудиторию.

Третий сезон завершился, но унывать не стоит, поскольку шоу получит четвёртый сезон! Вероятно, он, как и предыдущие сезоны, расскажет про группу богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно вместо запланированного отдыха на курорте они столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.