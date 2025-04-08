Актёры и съёмочная команда «Minecraft в кино» играли вместе на приватном сервере Minecraft

Продюсер фильма «Minecraft в кино» Торфи Франс Олафссон рассказал, что Джек Блэк, Джейсон Момоа и друге члены съёмочной группы «Minecraft в кино» играли вместе на приватном сервере Minecraft.

Цель — проникнуться атмосферой игры и соблюсти аутентичность, а также проникнуться командным духом. Больше всех остальных процесс затянул Джека Блэка, который «постоянно что-то строил». Актёр в шутку хотел доказать, что он настоящий майнкрафтер.

Это было очень весело. Джек был очень странным. Он сидел в трейлере, добывал лазурит и постоянно что-то строил. Он был помешан на игре и возвращался с новыми идеями. Это была постоянно развивающаяся игра, в которую каждый вносил свой вклад.

Более того, этот сервер всё ещё существует и функционирует: Франс Олафссон увидел на нём двух охранников со съёмочной площадки, которые весело проводили время.