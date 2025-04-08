Эксперты рассказали, почему важно регулярно выключать ноутбуки и ПК

Специалисты сервисного центра CPS-Ural рассказали, что компьютеры и ноутбуки необходимо выключать хотя бы раз в несколько дней. Этот процесс необходим для оптимизации работы и стабильного функционирования устройств.

Эта мера также способствует освобождению оперативной памяти, завершению зависших процессов и предотвращению перегрева компонентов, особенно при неидеальной системе охлаждения. Также, по мнению специалистов, периодическое отключение помогает снизить износ комплектующих. Хоть ПК и могут работать непрерывно в течение нескольких дней или недель, лучше этим не злоупотреблять.

Что касается ноутбуков, их отключение может быть полезно для увеличения срока службы аккумулятора, особенно учитывая частое питание от батареи. При этом современные модели предлагают режимы сна и гибернации, позволяющие не выключать устройство полностью. Для повседневного использования достаточно переводить ноутбук в спящий режим, а полное отключение проводить раз в несколько дней или по необходимости.