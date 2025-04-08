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Кинокомпания A24 хочет снять ремейк культового фильма «Кровавый спорт» — инсайдер

Кинокомпания A24 хочет снять ремейк культового фильма «Кровавый спорт» — инсайдер
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Известный киноинсайдер Джефф Снейдер рассказал, что кинокомпания A24 хочет снять ремейк культового фильма «Кровавый спорт», главные роли в котором сыграли Жан-Клод Ван Дамм и Боло Йен.

Сюжет ленты рассказывает про американского офицера Фрэнка Дюкса, который с детства обучался у японского мастера сидоси Сэндзо Танака, самовольно оставив воинскую часть. Он направляется в Гонконг, чтобы принять участие в подпольном чемпионате по кумитэ, в котором участвуют лучшие бойцы мира.

Режиссёром ленты выступил Ньют Арнольд. При бюджете в $ 1,1 млн картина смогла собрать в мире более $ 50 млн и стать хитом: как финансовым, так и по мнению зрителей.

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