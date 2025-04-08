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«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» получил первый тизер

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» получил первый тизер
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Анимационный сборник о приключениях Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца обрёл вторую часть! Авторы выпустили первый тизер «Три богатыря. Ни дня без подвига 2».

Видео доступно на YouTube-кангале «Три богатыря». Права на видео принадлежат «Мельнице».

Первая часть сборника «Три богатыря. Ни дня без подвига» состояла из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

Вторая часть появится в прокате 12 июня, его выпустит кинокомпания «Вольга».

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