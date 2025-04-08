Расписание выхода аниме «Восход луны» от Netflix

Уже 10 апреля состоится премьера аниме «Восход луны» — нового творения Wit Studio, создателей первых сезонов «Атаки титанов» и «Саги о Винланде». Сюжет проекта расскажет о Джеке, который в далёком будущем вступает в армию Земли, чтобы отомстить жителям Луны за смерть своих родителей. Планетой давно управляет искусственный интеллект, который долгое время ссылал на Луну всех преступников и непокорных — и теперь те восстали и хотят независимости.

В первый сезон аниме войдёт семь эпизодов — все серии выйдут 10 апреля в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, неизвестно.

Расписание выхода аниме «Восход луны» на Netflix