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Аниме Восход луны от Netflix (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода аниме «Восход луны» от Netflix
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Уже 10 апреля состоится премьера аниме «Восход луны» — нового творения Wit Studio, создателей первых сезонов «Атаки титанов» и «Саги о Винланде». Сюжет проекта расскажет о Джеке, который в далёком будущем вступает в армию Земли, чтобы отомстить жителям Луны за смерть своих родителей. Планетой давно управляет искусственный интеллект, который долгое время ссылал на Луну всех преступников и непокорных — и теперь те восстали и хотят независимости.

В первый сезон аниме войдёт семь эпизодов — все серии выйдут 10 апреля в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, неизвестно.

Расписание выхода аниме «Восход луны» на Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 апреля
2-я серия10 апреля
3-я серия10 апреля
4-я серия10 апреля
5-я серия10 апреля
6-я серия10 апреля
7-я серия10 апреля
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