Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»
Уже 10 апреля состоится премьера седьмого сезона антиутопического сериала «Чёрное зеркало». Шоу продолжит рассказывать истории в формате антологии, где каждый эпизод никак не связан с предыдущим, однако в центре сюжета вновь будут информационные технологии и их влияние на жизнь людей.
В седьмой сезон сериала войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут 10 апреля на Netflix с русской озвучкой и субтитрами. Одна из них выступит продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».
Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 апреля
|2-я серия
|10 апреля
|3-я серия
|10 апреля
|4-я серия
|10 апреля
|5-я серия
|10 апреля
|6-я серия
|10 апреля
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