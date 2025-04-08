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Сериал Чёрное зеркало, 7-й сезон (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»
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Уже 10 апреля состоится премьера седьмого сезона антиутопического сериала «Чёрное зеркало». Шоу продолжит рассказывать истории в формате антологии, где каждый эпизод никак не связан с предыдущим, однако в центре сюжета вновь будут информационные технологии и их влияние на жизнь людей.

В седьмой сезон сериала войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут 10 апреля на Netflix с русской озвучкой и субтитрами. Одна из них выступит продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 апреля
2-я серия10 апреля
3-я серия10 апреля
4-я серия10 апреля
5-я серия10 апреля
6-я серия10 апреля
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