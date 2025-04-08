Microsoft напоминает пользователям о скором закрытии Skype

Ещё в конце февраля Microsoft объявила, что Skype закрывается. Популярная программа для звонков и текстового общения перестанет работать уже 5 мая этого года.

Май близится, поэтому корпорация напоминает пользователям о скором закрытии программы. О рассылке сообщил сайт телеканала НТВ, отметив, что в ней есть инструкции по переносу аккаунта на новую платформу, который можно осуществить с сегодняшнего дня.

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Как заверили в компании, история сообщений, контакты и чаты сохранятся — они будут перенесены с одного сервиса на другой.

Skype запустился в 2003 году, а в 2011-м сервис и студия-разработчик стали принадлежать Microsoft. Один из крупнейших сервисов по общению в интернете с ежемесячной аудиторией в 300 млн человек закроется спустя 22 года после запуска.