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Хардкорный режим добавят в Kingdom Come: Deliverance 2 на следующей неделе

Хардкорный режим добавят в Kingdom Come: Deliverance 2 на следующей неделе
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Студия Warhorse объявила, что хардкорный режим появится в Kingdom Come: Deliverance 2 уже на следующей неделе. Точную дату не назвали, но релиз стоит ждать в период с 14 по 18 апреля.

Режим добавят в средневековую RPG вместе с бесплатным патчем. Хардкорный режим призван усложнить геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 для тех, кому мало реализма базовой игры. Подобный режим был и в первой части — геймеры его полюбили.

Фото: Warhorse

Игрокам дадут выбрать три перка (можно и больше), которые усложнят прохождение. С перками Индржих будет чаще хотеть есть и спать, а также будет быстрее загрязнять одежду и слабее сражаться.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

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