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Актёр Александр Петров впервые стал отцом

Актёр Александр Петров впервые стал отцом
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Виктория Антонова, жена известного актёра Александра Петрова, опубликовала в соцсетях несколько фотографий, а издание Super сообщило, что девушка родила актёру ребёнка. Петров впервые стал отцом — у пары родился мальчик.

Также, по данным издания Super, во время беременности и родов Викторию поддерживала профессиональная доула. Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года. Александр женился на Виктории после нескольких свиданий. Имя мальчика пара пока не раскрывает.

Петров известен российским зрителям по проектам «Полицейский с Рублёвки», «Текст», «Гоголь», «Сто лет тому вперёд», «Василий» и многим другим лентам.

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