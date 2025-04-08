Netflix выпустит реалити-шоу по игре «Монополия»

Онлайн-кинотеатр Netflix готовит к выходу адаптацию классической настольной игры «Монополия» в формате реалити-шоу — об этом сообщает издание Deadline.

Решение принято после успеха Squid Game: The Challenge по «Игре в кальмара», сейчас Netflix также работает над серией соревнований «Золотой билет» по миру «Вилли Вонки и шоколадной фабрики». Месяц назад создатели «Монополии» из Hasbro Entertainment продали права на игру Netflix, и стриминговый сервис хочет продолжить развивать это направление.

Сценаристы хотят перенести игру «Монополия» в реальный мир в рамках социального эксперимента — участникам предстоит заключать союзы и балансировать между бизнесом и дружбой, чтобы в конечном итоге любыми способами завладеть всеми богатствами на площадке.

Дата выхода реалити-шоу «Монополия» на Netflix пока неизвестна.