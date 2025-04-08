Расписание игр второго дня ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

Сегодня, 8 апреля, в США продолжится групповая стадия престижного чемпионата ESL One Raleigh 2025 по «Доте» с призовым фондом $ 1 млн.

Напомним, на первой стадии участники будут разделены на две группы, в плей-офф пройдут по четыре из шести коллективов (два лучших — в верхнюю сетку). Сегодня каждая команда проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры).

Расписание игр ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 на 8-9 апреля:

8 апреля, 19:00. Группа А, PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 19:00. Группа А, Shopify Rebellion (Северная Америка) — Talon Esports (Юго-Восточная Азия);

19:00. Группа А, Nigma Galaxy (Ливан) — Team Spirit (Россия) ;

; 21:30. Группа А, Talon Esports — PARIVISION ;

; 21:30. Группа А, Nigma Galaxy — Team LIquid;

21:30. Группа А, Team Spirit — Shopify Rebellion;

— Shopify Rebellion; 8 апреля, 0:15. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — Team Falcons (Ближний Восток);

0:15. Группа B, Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 0:15. Группа B, AVULUS (Европа) — Team Tidebound (Китай);

2:45. Группа B, Team Falcons — AVULUS;

2:45. Группа B, Team Tidebound — Tundra Esports;

2:45. Группа B, HEROIC — BetBoom Team.

Все матчи турнира на русском языке можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на каналах студии Paragon на Twitch и в YouTube.