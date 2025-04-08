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Фильм «Капитан Америка: Новый мир» выйдет в онлайне 15 апреля

Фильм «Капитан Америка: Новый мир» выйдет в онлайне 15 апреля
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Компания Marvel раскрыла цифровую дату выхода «Капитан Америка: Новый мир» — 35-й картины в собственной киновселенной. Лента выйдет в Amazon Prime, iTunes и других стримингах уже 15 апреля.

Таким образом, четвёртый «Капитан Америка» доберётся до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после старта проката. За это время лента собрала в кино около $ 412 млн — это один из худших результатов для киновселенной Marvel.

«Новый мир» выступает мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка, где роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону. Перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти вместе с президентом США, который скрывает секрет Красного Халка.

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