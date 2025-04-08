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Премьера фильма «Миссия невыполнима 8» состоится на Каннском кинофестивале 14 мая

Премьера фильма «Миссия невыполнима 8» состоится на Каннском кинофестивале 14 мая
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Восьмой боевик серии «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Финальная расплата» станет частью внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Фильм с Томом Крузом впервые покажут 14 мая.

«Миссия невыполнима 8» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

Мировая премьера ленты в кино «Миссия невыполнима. Финальная расплата» намечена на 23 мая. В России фильм начнут показывать позже альтернативными способами.

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