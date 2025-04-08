ИРИ начала выделять деньги на игры анонимно, чтобы разработчики избежали санкций ЕС

Институт развития интернета не будет раскрывать названия новых игровых проектов, на которые выделяет финансирование. Как рассказал глава ИРИ Алексей Гореславский, это позволит разработчикам избежать санкций Евросоюза и сложностей с зарубежными платформами, такими как Steam.

В 2024 году ИРИ выбрал для поддержки девять новых игр, которые начнут выходить с 2026 года. При этом названия этих игр будут раскрыты только после завершения разработки и только при согласии авторов.

Ранее при финансовой поддержке Института развития интернета вышли такие игры, как «Смута», «Сатурн», «Передний край», «Спарта 2035». Вместе они собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей.