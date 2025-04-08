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ИРИ начала выделять деньги на игры анонимно, чтобы разработчики избежали санкций ЕС

ИРИ начала выделять деньги на игры анонимно, чтобы разработчики избежали санкций ЕС
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Институт развития интернета не будет раскрывать названия новых игровых проектов, на которые выделяет финансирование. Как рассказал глава ИРИ Алексей Гореславский, это позволит разработчикам избежать санкций Евросоюза и сложностей с зарубежными платформами, такими как Steam.

В 2024 году ИРИ выбрал для поддержки девять новых игр, которые начнут выходить с 2026 года. При этом названия этих игр будут раскрыты только после завершения разработки и только при согласии авторов.

Ранее при финансовой поддержке Института развития интернета вышли такие игры, как «Смута», «Сатурн», «Передний край», «Спарта 2035». Вместе они собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей.

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