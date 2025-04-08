В Fortnite пройдёт кроссовер с мультсериалом «Время приключений»

Следующей крупной коллаборацией онлайн-игры Fortnite станет ивент, посвящённый популярному мультсериалу «Время приключений» (Adventure Time).

Ожидается, что тематические предметы и скины персонажей из «Времени приключений» появятся в королевской битве уже до конца этой недели. Детали кроссовера пока неизвестны — возможно, часть косметики будет доступна только в магазине за V-баксы, а другие можно будет получить за прохождение ивентов.

Ранее в Fortnite добавили скин Нигана, биту Люсиль и тематический рюкзак из сериала «Ходячие мертвецы». В марте также стало известно о совместном ивенте с аниме «Поднятие уровня в одиночку».