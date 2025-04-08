В США начали массово скупать iPhone на фоне новых пошлин Трампа

После объявления о новых таможенных пошлинах в США число продаж iPhone и других устройств Apple резко выросло — об этом пишет Bloomberg.

Как выяснили журналисты, в последние дни фирменные магазины Apple переполнены людьми. Некоторые сразу покупают новую технику, опасаясь повышения цен, другие пытаются выяснить у сотрудников, действительно ли пошлины Трампа повлияют на стоимость iPhone и Mac.

По данным источника Bloomberg, за минувшие выходные Apple удалось продать больше смартфонов, чем на самых крупных рынках за последнее время. Производитель ситуацию не комментирует.

Пошлины на iPhone и другие устройства Apple, производимые в Китае, составят 54%. Чтобы избежать повышения цен, компания недавно привезла в США сразу несколько самолётов, заполненных новой техникой.