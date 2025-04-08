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Первый трейлер мультфильма «Хищник: Убийца убийц» — сборник выйдет 6 июля

Первый трейлер мультфильма «Хищник: Убийца убийц» — сборник выйдет 6 июля
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Онлайн-кинотеатр Hulu опубликовал дебютный трейлер полнометражного анимационного фильма «Хищник: Убийца убийц». Премьера на платформе состоится 6 июля.

Новая лента по вселенной «Хищника» объединит три истории, в которых главному герою предстоит пройти испытания трёх типов разных воинов: самураев, викингов и лётчиков времён Второй мировой войны.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат стриминговому сервису Hulu.

Сейчас в работе также находится новая полноценная часть «Хищника». Лента с подзаголовком «Пустоши» и Эль Фаннинг в главной роли выйдет в мировых кинотеатрах 7 ноября 2025 года.

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