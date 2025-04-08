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Вышла игра South of Midnight от создателей We Happy Few — оценка 77 баллов из 100

Вышла игра South of Midnight от создателей We Happy Few — оценка 77 баллов из 100
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Состоялся официальный релиз новой приключенческой игры South of Midnight от канадской студии Compulsion Games, известной по работе над We Happy Few. Проект доступен на ПК и Xbox Series.

Экшен от третьего лица рассказывает о мифологии американского Юга. Главной героине предстоит сражаться с таинственными существами и решать головоломки, чтобы найти новый дом и восстановить баланс в фэнтезийном мире.

На агрегаторах уже появились первые оценки от журналистов. На Metacritic проект получил 77 баллов из 100, на Opencritic — 78 баллов из 100. Больше всего эксперты оценили глубокую историю, при этом геймплей называют «стандартным» и «неспособным удивить».

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