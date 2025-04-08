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Вышел тизер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы» — премьера 15 мая

Вышел тизер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы» — премьера 15 мая
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Популярный мультсериал «Любовь. Смерть. Роботы» вернётся с новым сезоном — об этом сообщил онлайн-кинотеатр Netflix, выпустив тизер с кадрами из будущих серий.

Премьера четвёртого сезона сериала-антологии состоится на платформе 15 мая. В сборник войдут 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из отдельных эпизодов, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными командами. Антологию объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

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