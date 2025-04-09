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Роберт Паттинсон может сыграть в фильме «Дюна 3»

Роберт Паттинсон может сыграть в фильме «Дюна 3»
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Источники издания Deadline рассказали, что Роберт Паттинсон, известный по «Сумеркам», «Доводу», «Бэтмену» и другим лентам, ведёт переговоры об участии в триквеле «Дюны».

Кого может сыграть Паттинсон, источники Deadline раскрыть пока не могут, а вот данные The Hollywood Reporter говорят о том, что Роберт может сыграть главного злодея триквела, тлейлаксианца Сайтейла.

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе. Ещё Вильнёв рассказал про возвращение почти всего актёрского состава и, конечно, песчаных червей.

Съёмки картины намечены на это лето.

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