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Названа потенциальная актриса на главную роль в сериале «Кэрри» по роману Стивена Кинга

Названа потенциальная актриса на главную роль в сериале «Кэрри» по роману Стивена Кинга
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Издание Variety сообщило, что Саммер Х. Хауэлл, известная по фильму «Культ Чаки», может сыграть главную роль в сериале «Кэрри» по одноимённому роману Стивена Кинга. Актриса ведёт переговоры.

Ранее сообщалось, что автор «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган снимет сериал из восьми эпизодов для Amazon. Других подробностей о новой экранизации «Кэрри» от Флэнагана, включая примерную дату релиза, пока нет.

Роман «Кэрри» стремительно набрал популярность после дебютной адаптации в 1976 году, а спустя 20 лет получил сиквел «Кэрри 2: Ярость». После этого произведение Кинга было экранизировано ещё дважды, оба раза — в XXI веке.

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