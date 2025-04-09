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Сергей Безруков прокомментировал рекомендательный список фильмов для школьников в России

Сергей Безруков прокомментировал рекомендательный список фильмов для школьников в России
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В конце марта Минпросвещения России подготовило список рекомендуемых фильмов для школьников, куда вошли ленты «Иди и смотри», «Майор Гром», «Последний богатырь», «Белорусский вокзал» и прочие.

Список вызвал обсуждение общественности, и мимо этого не смог пройти народный артист России Сергей Безруков. В своём телеграм-канале он отметил, что список получится хороший, хоть и с некоторыми спорными картинами.

Хотя мне и было странно, что, например, есть современный весьма спорный «Онегин», но нет фильма «Чучело». Я бы его точно просил посмотреть всех школьников. Это как раз тот случай, когда кино может влиять на зрителя и влияет. Ты точно меняешь что-то внутри себя после просмотра. Сыгран и с сегодняшней точки зрения блестяще.

Безруков подчеркнул, что список не обязательный, а рекомендательный для просмотра как в одиночку, так и в кругу близких людей.

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